В Україні хочуть створити єдиний реєстр укриттів. Чим він відрізнятиметься від наявної мапи

Офіційна державна база укриттів відрізнятиметься від аналогічних баз даних, які нині є в інформаційному просторі, оскільки її наповнення і верифікація, а також вимоги до адміністрування будуть чітко регламентовані. Систему планується інтегрувати в мобільний застосунок "Дія".

За словами Шуляк, в Україні вже набрав чинності прийнятий у липні минулого року закон № 2486–IX, який забезпечує посилені вимоги до цивільного захисту та обов’язкову наявність укриттів, споруд подвійного призначення та інших інженерно-технічних заходів.

"Йдеться про бомбосховища, радіаційні укриття, споруди подвійного призначення, укріплені паркінги, метрополітен. Тобто про все, що можна використовувати для захисту людей під час ворожих атак. Важлива роль у реалізації цього закону була покладена саме на місцеву владу, яка мала зробити аудит і вказати, де треба на таких територіях збудувати точкові укриття. На жаль, бачимо, що ця проблема сповна не вирішена, внаслідок чого гинуть люди", - пояснила нардеп.

Крім цього, зазначила вона, з 1 листопада 2023 року вже почали діяти нові ДБН "Захисні споруди цивільного захисту". Кожна новобудова повинна мати надійне укриття, яке відповідає принципам безбар’єрності для маломобільних груп та осіб з інвалідністю. А невідповідність цим вимогам є підставою відмовити у прийнятті об’єкта в експлуатацію. Це, пояснила Шуляк, допоможе отримати більш надійні та доступні багатоквартирні будинки, офісні приміщення, підприємства, заклади торгівлі тощо.

За словами Шуляк, безпековий чинник має найвищу пріоритетність під час плануванні та забудови територій. Його закріплять у якості обов‘язкової практики у законодавчій рамці відновлення - законопроекті "Про основні засади відновлення", який планують презентувати у квітні цього року.

Парламентар також розповіла, що поява нових електронних реєстрів - абсолютно правильний і закономірний тренд, оскільки цифровізація послуг і даних, які надаються на державному рівні і якими оперує держава, сприяє мінімізації корупційних проявів, оскільки усуває посередництво чиновників.

За її словами, незабаром в Україні запрацюють, наприклад, Єдиний державний реєстр адміністративно-територіальних одиниць (ЄДРАТО), Єдиний державний реєстр будівель та споруд (ЄДРБС) та Єдиний державний реєстр адрес (ЄДРА).

Всі вони стануть частинами містобудівного кадастру державного рівня, який незабаром почнуть вводити в дослідну експлуатацію, а робота самих реєстрів сприятиме подальшій цифровізації будівельної сфери і сприятиме зменшенню корупційних проявів в ній.