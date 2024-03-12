В Украине хотят создать единый реестр укрытий. Чем он будет отличаться от существующей карты

Официальная государственная база укрытий будет отличаться от аналогичных баз данных, которые сейчас находятся в информационном пространстве, поскольку ее наполнение и верификация, а также требования к администрированию будут четко регламентированы. Систему планируется интегрировать в мобильное приложение "Дія".

По словам Шуляк, в Украине уже вступил в силу принятый в июле прошлого года закон № 2486-IX, обеспечивающий усиленные требования к гражданской защите и обязательное наличие укрытий, сооружений двойного назначения и других инженерно-технических мероприятий.

"Речь идет о бомбоубежищах, радиационных укрытиях, сооружениях двойного назначения, укрепленных паркингах, метрополитене. То есть обо всем, что можно использовать для защиты людей во время вражеских атак. Важная роль в реализации этого закона была возложена именно на местную власть, которая должна была сделать аудит и указать, где нужно на таких территориях построить точечные укрытия. К сожалению, видим, что эта проблема вполне не решена, в результате чего погибают люди", - пояснила нардеп.

Кроме этого, отметила она, с 1 ноября 2023 уже начали действовать новые ДБН "Защитные сооружения гражданской защиты". Каждая новостройка должна иметь надежное укрытие, отвечающее принципам безбарьерности для маломобильных групп и лиц с инвалидностью. А несоответствие этим требованиям есть основание отказать в принятии объекта в эксплуатацию. Это, объяснила Шуляк, поможет получить более надежные и доступные многоквартирные дома, офисные помещения, предприятия, торговые заведения и т.д.

По словам Шуляк, фактор безопасности имеет наивысшую приоритетность при планировании и застройке территорий. Его закрепят в качестве обязательной практики в законодательной рамке восстановления - законопроекте "Об основных принципах восстановления", который планируют презентовать в апреле этого года.

Парламентарий также рассказала, что появление новых электронных реестров – абсолютно правильный и закономерный тренд, поскольку цифровизация услуг и данных, предоставляемых на государственном уровне и которыми оперирует государство, способствует минимизации коррупционных проявлений, поскольку устраняет посредничество чиновников.

По ее словам, в скором времени в Украине заработают, например, Единый государственный реестр административно-территориальных единиц (ЕДРАТО), Единый государственный реестр зданий и сооружений (ЕДРБС) и Единый государственный реестр адресов (ЕДРА).

Все они станут частями градостроительного кадастра государственного уровня, который в скором времени начнут вводить в опытную эксплуатацию, а работа самих реестров будет способствовать дальнейшей цифровизации строительной сферы и будет способствовать уменьшению коррупционных проявлений в ней.