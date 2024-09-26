В Україні хочуть створити єдиний держреєстр військовослужбовців

В Україні може з'явитись єдиний державний реєстр військовослужбовців. Відповідний законопроект подали до Верховної Ради.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони України у Facebook.
Як зазначили у відомстві, головні пропозиції у законопроекті такі:
Заступник міністра оборони України Катерина Черногоренко наголосила, що коли законопроект запрацює, це надасть можливість отримати юридичні інструменти роботи з інформацією про військовослужбовця та захисту таких даних.
"Це дозволить керувати кар'єрою, здобувати необхідну освіту та компетенції нашим військовим. Ми, як держава, зможемо надавати їм адміністративні та соціальні послуги в електронному форматі", - додала чиновниця.
Нагадаємо, ще місяць тому в Україні запустили додаток для військовослужбовців Армія+. Він дозволяє військовим подавати рапорти в онлайн-форматі і не лише.
Більш детально про функції програми - у матеріалі РБК-Україна.
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