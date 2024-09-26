В Украине хотят создать единый госреестр военнослужащих

В Украине может появиться единый государственный реестр военнослужащих. Соответствующий законопроект подали в Верховную Раду.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Украины в Facebook.
Как отметили в ведомстве, главные предложения в законопроекте следующие:
Заместитель министра обороны Украины Катерина Черногоренко подчеркнула, что когда законопроект заработает, это предоставит возможность получить юридические инструменты работы с информацией о военнослужащем и защиты таких данных.
"Это позволит управлять карьерой, получать необходимое образование и компетенции нашим военным. Мы, как государство, сможем предоставлять им административные и социальные услуги в электронном формате", - добавила чиновница.
Напомним, еще месяц назад в Украине запустили приложение для военнослужащих Армия+. Оно позволяет военным подавать рапорты в онлайн-формате и не только.
Более детально о функциях приложения - в материале РБК-Украина.
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