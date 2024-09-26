RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Украине хотят создать единый госреестр военнослужащих

Фото: Катерина Черногоренко, замминистра обороны Украины (facebook.com/MinistryofDefence UA)
Автор: Иван Носальский

В Украине может появиться единый государственный реестр военнослужащих. Соответствующий законопроект подали в Верховную Раду.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Украины в Facebook.

Как отметили в ведомстве, главные предложения в законопроекте следующие:

  • создание единой базы данных для военнослужащих ВСУ и Государственной службы специального транспорта;
  • введение уникального электронного идентификатора Military ID. Он предоставит возможность обмена данными между реестрами без использования персональных данных военнослужащих;
  • формирование законодательной базы для дальнейшего развития приложения Армия+ и информационно-коммуникационной системы Министерства обороны Украины;
  • предоставление электронных услуг военнослужащим и их семьям, включая социальные льготы, гарантии и бонусные программы.

Заместитель министра обороны Украины Катерина Черногоренко подчеркнула, что когда законопроект заработает, это предоставит возможность получить юридические инструменты работы с информацией о военнослужащем и защиты таких данных. 

"Это позволит управлять карьерой, получать необходимое образование и компетенции нашим военным. Мы, как государство, сможем предоставлять им административные и социальные услуги в электронном формате", - добавила чиновница. 

Что предшествовало

Напомним, еще месяц назад в Украине запустили приложение для военнослужащих Армия+. Оно позволяет военным подавать рапорты в онлайн-формате и не только.

Более детально о функциях приложения - в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Министерство обороны УкраиныВооруженные силы УкраиныВерховная радаВойна в Украине