В Україні хочуть розширити правила надання відпусток: що зміниться

Народні депутати від "Слуги народу" ініціюють зміну правил надання відпусток. Так, Рада планує розглянути законопроект № 8313, який має впорядкувати цю процедуру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram "Слуги народа".

Як повідомлялося, у період дії військового стану працівникам можуть відмовити у наданні відпустки, якщо вони залучені до виконання робіт на об'єктах критичної інфраструктури.

Нагадаємо, під час воєнного стану щорічна основна оплачувана відпустка надається працівникам тривалістю 24 календарні дні.

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