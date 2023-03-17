В Украине хотят расширить правила предоставления отпусков: что изменится
Фото: в Украине хотят расширить правила предоставления отпусков (freepik_com)
Народные депутаты от "Слуги народа" инициируют изменение правил предоставления отпусков. Так, Рада планирует рассмотреть законопроект № 8313, который должен упорядочить эту процедуру.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram "Слуги народа".
В частности, украинцам предложат:
- отпуск при рождении ребенка не позднее 3 месяцев со дня рождения;
- основную непрерывную часть ежегодного отпуска не менее 14 календарных дней;
- отпуск по усыновлению ребенка независимо от возраста ребенка;
- максимальный срок отпуска без сохранения зарплаты увеличить с 15 до 30 календарных дней в году;
- отпуск демобилизованным 60 рабочих дней с выплатой двухмесячного денежного довольствия.
Как сообщалось, в период действия военного положения работникам могут отказать в предоставлении отпуска, если они привлечены к выполнению работ на объектах критической инфраструктуры.
Напомним, во время военного положения ежегодный основной оплачиваемый отпуск предоставляется работникам продолжительностью 24 календарных дня.
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