UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

В Україні хочуть розділити Мінрозвитку громад: що пропонують депутати

Архівне фото: в Україні хочуть розділити Мінрозвитку громад (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

Народні депутати України пропонують розділити Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури на два відомства. Причиною цього є незадовільна робота відомства.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку нардепа Олександра Качури.

За його словами, керівництво фракції "Слуга народу" збирало депутатів на термінове засідання. Качура повідомив, що завтра профільний комітет задовольнить заяву Миколи Сольського про відставку з посади міністра аграрної політики та відправить це рішення на голосування. 

"Фракція підтримала пропозицію Віталія Безгіна розділити Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури на Міністерство інфраструктури та Міністерство регіональної політики. Оскільки, за словами колег, провалено роботу з регіональної політики та місцевого самоврядування", - повідомив Качура.

За його словами, за такого варіанту спочатку ми маємо звільнити міністра Олександра Кубракова. При цьому прем'єр-міністр Денис Шмигаль виступає за об'єднання ще кількох міністерств у зв'язку з необхідністю оптимізації витрат.

Скорочення міністерств

На подібну тему раніше висловлювався глава держави Володимир Зеленський і повідомляв, що влада навесні зможе зрозуміти, чи варто проводити скорочення міністерств у зв'язку з дефіцитом коштів.

Пізніше Шмигаль заявляв, що кількість міністерств в Україні може скоротитися на третину. У Кабміні працюють над створенням Центру уряду.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Верховна рада