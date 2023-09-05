В Україні хочуть повернути податкові перевірки. Їх зупинили на час війни

Кабінет міністрів України схвалив законопроєкт "Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо скасування мораторію на проведення податкових перевірок".

Про це розповів постійний представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram .

"Законопроєктом пропонується внести зміни до Податкового кодексу та закону "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообовʼязкове державне соціальне страхування", якими передбачається, що з 1 жовтня 2023 року відновлюється проведення документальних (планових та позапланових) перевірок, проведення яких було заборонено до припинення або скасування воєнного, надзвичайного стану на території України", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що перевірки під час дії воєнного стану проводитимуться за наявності безпечних умов для їх проведення.

Новий законопроект

Нагадаємо, що нещодавно Верховна рада України схвалила зміни до Податкового кодексу, згідно з якими повертаються перевірки та довоєнні податки. Нові правила набирають чинності з 1 серпня 2023 року.

Згідно з законопроектом №8401, з 1 серпня скасовується єдиний податок за ставкою 2%. При цьому перехід регулюється наступним чином.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що з 1 липня повертаються довоєнні податки на пальне. РБК-Україна писало, на скільки можуть зрости ціни на бензин, дизель та автомобільний газ.

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