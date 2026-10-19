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В Україні хочуть посилити покарання для ухилянтів та СЗЧшників, - Корецький

17:11 19.10.2026 Пн
1 хв
aimg Іван Носальський
Ілюстративне фото: в Україні готують посилення відповідальності порушників правил мобілізації (Getty Images)

Верховна Рада розгляне законопроект, який передбачає жорсткішу відповідальність за ухилення від мобілізації чи самовільне залишення частини.

Як передає РБК-Україна, про це в інтерв'ю ВВС заявив прем'єр України Сергій Корецький.

За словами Корецького, на тлі критики запланованих змін у правилах бронювання представники бізнесу можуть просити "зайнятися" ухилянтами та СЗЧшниками.

Але прем'єр наголосив, що такими порушниками теж уже "займаються".

"Що зараз буде зроблено? Актуалізовано законопроект, який уже у Раді довгий час перебуває. Актуалізовано цей законопроект, і буде посилено відповідальність", - зазначив він.

Прем'єр звернув увагу, що лави української армії необхідно поповнювати, оскільки частина солдатів вибуває через поранення, також є зниклі і загиблі.

Крім того, він зазначив, що військові, які перебувають на фронті вже багато років, потребують ротації.

Покарання для уклоністів

Нагадаємо, зараз за ухилення від мобілізації передбачено адміністративну та кримінальну відповідальність.

За порушення правил військового обліку та законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію загрожує штраф від 17 000 до 25 500 гривень.

Але, як пояснювала адвокат Марія Ганіна в коментарі РБК-Україна, після завершення військового стану у законодавстві можуть відбутися зміни, які пом'якшать відповідальність за ухилення від мобілізації.

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Сергій КорецькийВерховна радаВійна в УкраїніМобілізація в УкраїніШтрафи