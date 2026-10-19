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В Украине хотят ужесточить наказания для уклонистов и СЗЧшников, - Корецкий

17:11 19.10.2026 Пн
1 мин
aimg Иван Носальский
Иллюстративное фото: в Украине готовят усиление ответственности для нарушителей правил мобилизации (Getty Images)

Верховная Рада рассмотрит законопроект, который предусматривает более жесткую ответственность за уклонение от мобилизации или самовольное оставление части.

Как передает РБК-Украина, об этом в интервью BBC заявил премьер Украины Сергей Корецкий.

По словам Корецкого, на фоне критики запланированных изменений в правилах бронирования представители бизнеса могут просить "заняться" уклонистами и СЗЧшниками.

Но премьер подчеркнул, что такими нарушителями тоже уже "занимаются".

"Что сейчас будет сделано? Актуализирован законопроект, который уже в Раде долгое время находится. Актуализирован этот законопроект, и будет усилена ответственность", - отметил он.

Премьер обратил внимание, что ряды украинской армии необходимо пополнять, поскольку часть солдат выбывает из-за ранений, также есть пропавшие без вести и погибшие.

Кроме того, он отметил, что военные, которые находятся на фронте уже много лет, нуждаются в ротации.

Наказания для уклонистов

Напомним, сейчас за уклонение от мобилизации предусмотрена административная и уголовная ответственность.

За нарушение правил воинского учета и законодательства об обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации грозит штраф от 17 000 до 25 500 гривен.

Но, как объясняла адвокат Мария Ганина в комментарии РБК-Украина, после завершения военного положения в законодательстве могут произойти изменения, которые смягчат ответственность за уклонение от мобилизации.

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