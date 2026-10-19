В Украине хотят ужесточить наказания для уклонистов и СЗЧшников, - Корецкий

По словам Корецкого, на фоне критики запланированных изменений в правилах бронирования представители бизнеса могут просить "заняться" уклонистами и СЗЧшниками.

Но премьер подчеркнул, что такими нарушителями тоже уже "занимаются".

"Что сейчас будет сделано? Актуализирован законопроект, который уже в Раде долгое время находится. Актуализирован этот законопроект, и будет усилена ответственность", - отметил он.

Премьер обратил внимание, что ряды украинской армии необходимо пополнять, поскольку часть солдат выбывает из-за ранений, также есть пропавшие без вести и погибшие.

Кроме того, он отметил, что военные, которые находятся на фронте уже много лет, нуждаются в ротации.