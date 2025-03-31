В Україні хочуть посилити покарання за підпал трави і лісові пожежі: нові суми штрафів

В Україні хочуть посилити відповідальність за порушення вимог пожежної безпеки в лісах і природоохоронних зонах, а також за інші порушення у сфері захисту довкілля. Відповідний законопроект зареєстрували у Верховній Раді.
Про це пише РБК-Україна із посиланням на текст законопроекту.
Законопроект 13074-1 пропонує запровадити наступні зміни:
Як зміняться суми штрафів:
"Останнім часом збільшилась кількість лісових пожеж, що виникають у наслідок необережного поводження з вогнем у лісах та в межах територій та об’єктів природньо-заповідного фонду. Майже кожного дня в України фіксують непоодинокі випадки масштабного загоряння лісів та інших територій, що не пов’язані із бойовими діями та військовою агресією", - йдеться у пояснювальній записці до законопроекту.
Там також зазначається, що найчастіше до пожеж призводять порушення протипожежних правил та випалювання рослинності на полях.
Цей законопроект пропонує не тільки посилити відповідальність за недотримання протипожежних правил, а й удосконалити окремі процесуальні питання притягнення до відповідальності за вчинення цих правопорушень.
Законопроект 13074-1 зареєстрували у Верховній Раді 27 березня 2025 року. Його ініціатором став Олег Бондаренко. Зараз документ перебуває на розгляді у профільному Комітеті Верховної Ради України з питань правоохоронної діяльності.
Якщо за законопроект проголосують народні депутати, то він набере чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
Читайте також про те, як можуть покарати українців за порушення протипожежної безпеки, якщо це призвело до пошкодження лісових масивів.
Раніше ми писали про те, що торік восени через лісову пожежу на Харківщини згоріло ціле селище на 1000 будинків, тоді четверо людей загинули.
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