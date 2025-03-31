В Україні хочуть посилити покарання за підпал трави і лісові пожежі: нові суми штрафів

Що пропонують змінити

Законопроект 13074-1 пропонує запровадити наступні зміни:

посилити покарання за підпали: будуть збільшені штрафи за спалювання сухої трави та порушення правил пожежної безпеки в лісах; знищення понад 2 гектарів лісу або завдання серйозної шкоди довкіллю (від 50 неоподатковуваних мінімумів) буде вважатися суттєвим правопорушенням;

спрощення процедури доведення провини паліїв: додаються чіткі критерії, щоб розрізняти адміністративні та кримінальні правопорушення;

збільшення відповідальності для місцевої влади: виконкоми місцевих рад отримають право складати протоколи та розглядати справи щодо підпалів сухої рослинності;

збільшуються штрафи за підпали лісів і забруднення повітря та уточнюється покарання за масову загибель тварин через пожежі.

Як зміняться суми штрафів:

за порушення правил пожежної безпеки у лісах зараз для громадян передбачено від 1 530 до 4 590 гривень штрафу, для посадових осіб - від 4 590 до 15 300 гривень, новий закон передбачає збільшення цих сум для громадян - від 2 550 до 5 100 гривень , для посадових осіб - від 5 100 до 17 000 гривень;

, для посадових осіб - за підпал трави зараз громадянам загрожує від 2 890 до 6 120 гривень штрафу, посадовим особам - від 15 300 до 21 420 гривень, а новий законопроект збільшить штрафи громадянам - від 3 400 до 6 800 гривень, посадовим особам - від 17 000 до 25 500 гривень.

Навіщо хочуть запровадити ці зміни

"Останнім часом збільшилась кількість лісових пожеж, що виникають у наслідок необережного поводження з вогнем у лісах та в межах територій та об’єктів природньо-заповідного фонду. Майже кожного дня в України фіксують непоодинокі випадки масштабного загоряння лісів та інших територій, що не пов’язані із бойовими діями та військовою агресією", - йдеться у пояснювальній записці до законопроекту.

Там також зазначається, що найчастіше до пожеж призводять порушення протипожежних правил та випалювання рослинності на полях.

Цей законопроект пропонує не тільки посилити відповідальність за недотримання протипожежних правил, а й удосконалити окремі процесуальні питання притягнення до відповідальності за вчинення цих правопорушень.

Деталі законопроекту

Законопроект 13074-1 зареєстрували у Верховній Раді 27 березня 2025 року. Його ініціатором став Олег Бондаренко. Зараз документ перебуває на розгляді у профільному Комітеті Верховної Ради України з питань правоохоронної діяльності.

Якщо за законопроект проголосують народні депутати, то він набере чинності з дня, наступного за днем його опублікування.