В Украине хотят ужесточить наказание за поджог травы и лесные пожары: новые суммы штрафов

Что предлагают изменить

Законопроект 13074-1 предлагает ввести следующие изменения:

ужесточить наказание за поджоги: будут увеличены штрафы за сжигание сухой травы и нарушение правил пожарной безопасности в лесах; уничтожение более 2 гектаров леса или нанесение серьезного вреда окружающей среде (от 50 необлагаемых минимумов) будет считаться существенным правонарушением;

упрощение процедуры доказательства вины поджигателей: добавляются четкие критерии, чтобы различать административные и уголовные правонарушения;

увеличение ответственности для местной власти: исполкомы местных советов получат право составлять протоколы и рассматривать дела о поджогах сухой растительности;

увеличиваются штрафы за поджоги лесов и загрязнение воздуха и уточняется наказание за массовую гибель животных из-за пожаров.

Как изменятся суммы штрафов:

за нарушение правил пожарной безопасности в лесах сейчас для граждан предусмотрено от 1 530 до 4 590 гривен штрафа, для должностных лиц - от 4 590 до 15 300 гривен, новый закон предусматривает увеличение этих сумм для граждан - от 2 550 до 5 100 гривен , для должностных лиц - от 5 100 до 17 000 гривен;

, для должностных лиц - за поджог травы сейчас гражданам грозит от 2 890 до 6 120 гривен штрафа, должностным лицам - от 15 300 до 21 420 гривен, а новый законопроект увеличит штрафы гражданам - от 3 400 до 6 800 гривен, должностным лицам - от 17 000 до 25 500 гривен.

Зачем хотят ввести эти изменения

"В последнее время увеличилось количество лесных пожаров, возникающих в результате неосторожного обращения с огнем в лесах и в пределах территорий и объектов природно-заповедного фонда. Почти каждый день в Украине фиксируют отдельные случаи масштабного возгорания лесов и других территорий, не связанные с боевыми действиями и военной агрессией", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Там также отмечается, что чаще всего к пожарам приводят нарушения противопожарных правил и выжигание растительности на полях.

Этот законопроект предлагает не только усилить ответственность за несоблюдение противопожарных правил, но и усовершенствовать отдельные процессуальные вопросы привлечения к ответственности за совершение этих правонарушений.

Детали законопроекта

Законопроект 13074-1 зарегистрировали в Верховной Раде 27 марта 2025 года. Его инициатором стал Олег Бондаренко. Сейчас документ находится на рассмотрении в профильном Комитете Верховной Рады Украины по вопросам правоохранительной деятельности.

Если за законопроект проголосуют народные депутаты, то он вступит в силу со дня, следующего за днем его опубликования.