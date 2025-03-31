В Украине хотят ужесточить наказание за поджог травы и лесные пожары: новые суммы штрафов

В Украине хотят усилить ответственность за нарушение требований пожарной безопасности в лесах и природоохранных зонах, а также за другие нарушения в сфере защиты окружающей среды. Соответствующий законопроект зарегистрировали в Верховной Раде.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на текст законопроекта.
Законопроект 13074-1 предлагает ввести следующие изменения:
Как изменятся суммы штрафов:
"В последнее время увеличилось количество лесных пожаров, возникающих в результате неосторожного обращения с огнем в лесах и в пределах территорий и объектов природно-заповедного фонда. Почти каждый день в Украине фиксируют отдельные случаи масштабного возгорания лесов и других территорий, не связанные с боевыми действиями и военной агрессией", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.
Там также отмечается, что чаще всего к пожарам приводят нарушения противопожарных правил и выжигание растительности на полях.
Этот законопроект предлагает не только усилить ответственность за несоблюдение противопожарных правил, но и усовершенствовать отдельные процессуальные вопросы привлечения к ответственности за совершение этих правонарушений.
Законопроект 13074-1 зарегистрировали в Верховной Раде 27 марта 2025 года. Его инициатором стал Олег Бондаренко. Сейчас документ находится на рассмотрении в профильном Комитете Верховной Рады Украины по вопросам правоохранительной деятельности.
Если за законопроект проголосуют народные депутаты, то он вступит в силу со дня, следующего за днем его опубликования.
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