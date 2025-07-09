В Україні хочуть платити кілька тисяч гривень на місяць після народження дитини

За її словами, законопроєкт містить пропозицію виплачувати одноразовим платежем 50 тисяч гривень після народження дитини.

"Крім того, з першого місяця до 12-го місяця дитини щомісяця ми будемо сплачувати платіж, який буде суттєво вищий, ніж поточний розмір 860 гривень", - сказала вона.

Однак цей розмір щомісячного платежу остаточно не погодили.

"Але це кратне збільшення. Тобто не 860 гривень, а кілька тисяч гривень на місяць – принаймні для того, щоб жінка, яка сидить удома, навіть якщо чоловік працює і є годувальником у родині, щоб така жінка відчувала, що вона має свої кишенькові гроші і не залежить повністю від чоловіка", - розповіла Марчак.

Погодження проєкту

Заступниця міністерки соціальної політики заявила, що цей проєкт ще повинен підтримати уряд. Після цього, його подадуть до парламенту.

"За нашими обрахунками, ми б хотіли, щоб цей закон уже набув чинності з 1 січня 2026 року, і ми вже принаймні говоримо з Міністерством фінансів про те, щоб передбачати кошти на фінансування цього закону з 1 січня 2026 року", – сказала вона.

Нині допомога при народженні дитини складає 41 280 гривень. Разово виплачується 10 320 гривень, решту суми виплачують впродовж трьох років по 860 гривень кожного місяця.