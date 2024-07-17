В Україні хочуть не карати військових за перше дезертирство, але є умова

У Міноборони нагадали, що законопроект передбачає, що військовослужбовці, які самовільно залишили частину або влаштували дезертирство, можуть добровільно звернутися до слідчого чи прокурора із наміром повернутися до військової частини для продовження служби. Такий намір має схвалити командир.

"Зараз повинні створити систему, яка б вирішила ситуацію з поверненням до строю військовослужбовців. Саме тому чинне законодавство потребує змін. Існує багато випадків, коли військовослужбовці, які самовільно залишили частину, бажають повернутися в армію. Ми повинні надати їм таку можливість і створити умови для їх повернення", - розповіла заступник міністра оборони Наталія Калмикова.

У відомстві уточнили, що якщо законопроект ухвалять у другому читанні, то таких військовослужбовців звільнять від кримінальної відповідальності. При цьому після повернення до частини їм відновлять усі виплати та забезпечення.