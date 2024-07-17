В Украине хотят не наказывать военных за первое дезертирство, но есть условие

В Минобороны напомнили, что законопроект предусматривает, что военнослужащие, которые самовольно оставили часть или устроили дезертирство, могут добровольно обратиться к следователю или прокурору с намерением вернуться в воинскую часть для продолжения службы. Такое намерение должно быть одобрено командиром.

"Сейчас должны создать систему, которая разрешила бы ситуацию с возвращением в строй военнослужащих. Именно поэтому действующее законодательство нуждается в изменениях. Существует много случаев, когда самовольно покинувшие часть военнослужащие желают вернуться в армию. Мы должны предоставить им такую ​​возможность и создать условия для их возвращения", - рассказала замминистра обороны Наталья Калмыкова.

В ведомстве уточнили, что если законопроект примут во втором чтении, то таких военнослужащих освободят от уголовной ответственности. При этом после возвращения в часть им возобновят все выплаты и обеспечения.