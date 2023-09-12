В Україні хочуть дозволити продаж засобів екстреної контрацепції без рецепту

"Свобода вибору - основа демократичних суспільств. Зокрема, це і право жінки перервати небажану вагітність. Особливо, коли йдеться про випадки сексуального насилля", - сказали в міністерстві.

Однак, усі контрацептиви екстреного застосування є гормональними, а отже, можуть мати серйозний вплив на здоровʼя та подальше самопочуття жінки.

Саме тому, за словами МОЗ, засоби екстреної контрацепції наразі реалізуються в Україні за рецептом. Але не через те, що такою є позиція міністерства, а тому, що так вирішив виробник, який зареєстрував лікарський засіб в Україні.

Як пояснюють в МОЗ, засоби екстреної контрацепції зазвичай мають 2 діючі речовини:

Левоноргестрел,

Уліпристалу ацетат.

За даними міністерства, препарати на основі левоноргестрелу відпускаються без рецепта у 23 країнах Європейського союзу. Однак одночасно у низці країн - зокрема Хорватії, Німеччині, Греції, Угорщині, Італії, Ліхтенштейні та Польщі - вони є рецептурними.

Як дозволити безрецептурний продаж в Україні

"Міністерство охорони здоровʼя не заперечує щодо переведення категорії відпуску препаратів для екстреної контрацепції до групи ліків, які відпускаються без рецепта. Однак, з чіткими обмеженнями їх відпуску щодо віку пацієнтів", - сказали в МОЗ.

Ба більше, міністерство вже звернулось до ряду виробників - як оригінальних препаратів екстреної контрацепції, так і дженериків - з проханням розглянути можливість їх перереєстрації в Україні як безрецептурних препаратів.

За попередньою інформацією, один з виробників оригінальних ліків вже розглядає можливість подати документи для перереєстрації препарату.

"Попередньо, у разі подання виробниками всіх необхідних документів, процедура перереєстрації кожного препарату триватиме близько місяця", - додали в МОЗ.

Нагадаємо, цього року в Україні повноцінно запрацював е-рецепт на ліки. Усі препарати, які потребують обов'язкового призначення лікаря, з квітня доступні в аптеках за електронним рецептом.

Нагадаємо, українці можуть отримати деякі медикаменти безкоштовно або з частковою оплатою. Це можна зробити в рамках програми "Доступні ліки".

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