В Украине хотят разрешить продажу средств экстренной контрацепции без рецепта

"Свобода выбора - основа демократических обществ. В частности, это и право женщины прервать нежелательную беременность. Особенно, когда речь идет о случаях сексуального насилия", - сказали в министерстве.

Однако, все контрацептивы экстренного применения являются гормональными, а следовательно, могут иметь серьезное влияние на здоровье и дальнейшее самочувствие женщины.

Именно поэтому, по словам Минздрава, средства экстренной контрацепции пока реализуются в Украине по рецепту. Но не потому, что такова позиция министерства, а потому, что так решил производитель, который зарегистрировал лекарственное средство в Украине.

Как объясняют в Минздраве, средства экстренной контрацепции обычно имеют 2 действующих вещества:

Левоноргестрел,

Улипристала ацетат.

По данным министерства, препараты на основе левоноргестрела отпускаются без рецепта в 23 странах Европейского союза. Однако одновременно в ряде стран - в частности Хорватии, Германии, Греции, Венгрии, Италии, Лихтенштейне и Польше - они являются рецептурными.

Как разрешить безрецептурную продажу в Украине.

"Министерство здравоохранения не возражает о переводе категории отпуска препаратов для экстренной контрацепции в группу лекарств, которые отпускаются без рецепта. Однако, с четкими ограничениями их отпуска по возрасту пациентов", - сказали в Минздраве.

Более того, министерство уже обратилось к ряду производителей - как оригинальных препаратов экстренной контрацепции, так и дженериков - с просьбой рассмотреть возможность их перерегистрации в Украине как безрецептурных препаратов.

По предварительной информации, один из производителей оригинального лекарства уже рассматривает возможность подать документы для перерегистрации препарата.

"Предварительно, в случае предоставления производителями всех необходимых документов, процедура перерегистрации каждого препарата продлится около месяца", - добавили в Минздраве.

Напомним, в этом году в Украине полноценно заработал е-рецепт на лекарства. Все препараты, требующие обязательного назначения врача, с апреля доступны в аптеках по электронному рецепту.

Напомним, украинцы могут получить некоторые медикаменты бесплатно или с частичной оплатой. Это можно сделать в рамках программы "Доступное лекарство".

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