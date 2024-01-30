В Україні хочуть дозволити добровільну мобілізацію засуджених, але не всіх

Кабмін у новому законопроекті про мобілізацію запропонував парламенту дозволити засудженим добровільно йти в армію. Але це буде стосуватися не всіх.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на текст відповідного законопроекту.
Так, документ пропонує, що на військову службу за призовом під час мобілізації на особливий період можуть бути призвані за бажанням засуджені особи, які звільнені від відбування покарання з випробуванням.
Однак, як зазначено в тексті законопроекту, це не буде стосуватися засуджених за вчинення злочинів проти основ національної безпеки України, а також злочинів, передбачених статтями:
Наразі ж засуджені не можуть мобілізуватися до армії, навіть за власним бажанням. Як пояснювали раніше в Міністерстві юстиції, такі громадяни сьогодні отримують відмову в ТЦК, тому в уряді вирішили змінити законодавство.
Нагадаємо, Кабмін вніс сьогодні до Ради нову версію законопроекту про мобілізацію. Минула редакція була розкритикована, а також, як виявилося, містила неконституційні положення.
Новий законопроект, серед іншого, пропонує новий механізм покарання військовозобов'язаних за відмову прийти до ТЦК.
Також документ пропонує дозволити мобілізацію співробітників правоохоронних органів та прокуратури.
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