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В Україні хочуть дозволити добровільну мобілізацію засуджених, але не всіх

Фото: засуджені зможуть мобілізуватися в Україні (Getty Images)
Автор: Дмитро Левицький

Кабмін у новому законопроекті про мобілізацію запропонував парламенту дозволити засудженим добровільно йти в армію. Але це буде стосуватися не всіх.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на текст відповідного законопроекту.

Так, документ пропонує, що на військову службу за призовом під час мобілізації на особливий період можуть бути призвані за бажанням засуджені особи, які звільнені від відбування покарання з випробуванням.

Однак, як зазначено в тексті законопроекту, це не буде стосуватися засуджених за вчинення злочинів проти основ національної безпеки України, а також злочинів, передбачених статтями:

  •  402 - непокора;
  •  403 - невиконання наказу;
  •  404 - опір начальникові або примушування його до порушення службових обов'язків;
  •  405 - погроза або насильство щодо начальника;
  •  406 - порушення статутних правил взаємовідносин між військовослужбовцями за відсутності відносин підлеглості;
  •  408 - дезертирство;
  •  409 - ухилення від військової служби шляхом самокалічення або іншим способом;
  •  410 - викрадення, привласнення, вимагання військовослужбовцем зброї, бойових припасів, вибухових або інших бойових речовин, засобів пересування;
  •  411 - умисне знищення або пошкодження військового майна;
  •  426 - бездіяльність військової влади;
  •  426-1 - перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень;
  •  427 - здача або залишення ворогові засобів ведення війни;
  •  428 - залишення гинучого військового корабля;
  •  429 - самовільне залишення поля бою або відмова діяти зброєю;
  •  430 - добровільна здача в полон;
  •  431 - злочинні дії військовослужбовця, який перебуває в полоні;
  •  432 - мародерство;
  •  433 - насильство над населенням у районі воєнних дій;
  •  437 - планування, підготовка, розв'язування та ведення агресивної війни;
  •  438 - порушення законів та звичаїв війни;
  •  439 - застосування зброї масового знищення;
  •  440 - розроблення, виробництво, придбання, зберігання, збут, транспортування зброї масового знищення;
  •  441 - екоцид;
  •  442 - геноцид.

Наразі ж засуджені не можуть мобілізуватися до армії, навіть за власним бажанням. Як пояснювали раніше в Міністерстві юстиції, такі громадяни сьогодні отримують відмову в ТЦК, тому в уряді вирішили змінити законодавство.

Нагадаємо, Кабмін вніс сьогодні до Ради нову версію законопроекту про мобілізацію. Минула редакція була розкритикована, а також, як виявилося, містила неконституційні положення.

Новий законопроект, серед іншого, пропонує новий механізм покарання військовозобов'язаних за відмову прийти до ТЦК.

Також документ пропонує дозволити мобілізацію співробітників правоохоронних органів та прокуратури.

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Мобілізація в Україні