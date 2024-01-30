В Украине хотят разрешить добровольную мобилизацию осужденных, но не всех

Кабмин в новом законопроекте о мобилизации предложил парламенту разрешить осужденным добровольно идти в армию. Но это будет касаться не всех.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на текст соответствующего законопроекта.
Так, документ предлагает, что на военную службу по призыву во время мобилизации на особый период могут быть призваны по желанию осужденные лица, освобожденные от отбывания наказания с испытанием.
Однако, как говорится в тексте законопроекта, это не будет касаться осужденных за совершение преступлений против основ национальной безопасности Украины, а также преступлений, предусмотренных статьями:
Сейчас же осужденные не могут мобилизоваться в армию, даже по собственному желанию. Как объясняли ранее в Министерстве юстиции, такие граждане сегодня получают отказ в ТЦК, потому в правительстве решили изменить законодательство.
Напомним, Кабмин внес сегодня в Раду новую версию законопроекта о мобилизации. Прошлая редакция была подвергнута критике, а также, как оказалось, содержала неконституционные положения.
Новый законопроект, в частности, предлагает новый механизм наказания военнообязанных за отказ прийти в ТЦК.
Также документ предлагает разрешить мобилизацию сотрудников правоохранительных органов и прокуратуры.
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