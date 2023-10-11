В Україні хочуть до 2026 року навчити військових вільно володіти англійською

За словами офіцера, з цією метою Міністерство оборони України спільно з Генеральним штабом внесли низку коректив у Дорожню карту з удосконалення мовної підготовки у ЗСУ.

"Напрацьовано низку практичних проєктів. Зараз ми їх апробуємо і повинні визначити нову модель для того, щоб до 2026 року кожний військовослужбовець ЗСУ вільно розмовляв англійською мовою", - розповів він.

Також Коваль зазначив, що одним із пріоритетів у рамках програми є перехід на викладання у військових вищих навчальних закладах англійською мовою.

Так, у вишах реалізується низка інноваційних освітніх проектів у рамках переходу на стандарти НАТО "з урахуванням поточних потреб" в умовах відбиття широкомасштабної військової агресії РФ, додав генерал-майор.

Вони передбачають залучення до викладання спеціальних дисциплін найкращих військових практиків, а також науковців для підготовки зокрема офіцерів за фахом операторів ситуаційної обізнаності, пояснив Коваль.