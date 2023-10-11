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В Украине хотят до 2026 года научить военных свободно владеть английским языком

Фото: украинских военных планируют обучить свободному владению английским языком (facebook.com/MinistryofDefence.UA)
Автор: Владимир Костырин

В Украине в рамках программы по повышению уровня владения иностранными языками военнослужащими ВСУ намерены обучить бойцов свободно говорить на английском до 2025 года.

Об этом заявил директор заместителя начальника Генштаба ВСУ генерал-майор Владимир Коваль, передает РБК-Украина со ссылкой на Military Media Center.

По словам офицера, с этой целью Министерство обороны Украины совместно с Генеральным штабом внесли ряд корректив в Дорожную карту по усовершенствованию языковой подготовки в ВСУ.

"Наработан ряд практических проектов. Сейчас мы их апробируем и должны определить новую модель для того, чтобы до 2026 года каждый военнослужащий ВСУ свободно говорил по-английски", - рассказал он.

Также Коваль отметил, что одним из приоритетов в рамках программы является переход на преподавание в военных высших учебных заведениях на английском языке.

Так, в вузах реализуется ряд инновационных образовательных проектов в рамках перехода на стандарты НАТО "с учетом текущих потребностей" в условиях отражения широкомасштабной военной агрессии РФ, добавил генерал-майор.

Они предусматривают вовлечение в преподавание специальных дисциплин лучших военных практиков, а также ученых для подготовки в частности офицеров по специальности операторов ситуационной осведомленности, объяснил Коваль.

Напомним, в конце июня президент Владимир Зеленский подал в Верховную Раду законопроект, которым предусматривается официально закрепить статус английского языка как одного из языков международного общения в Украине.

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