UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

В Україні за грудень зафіксували три випадки нового виду коронавірусу Pirola

Фото: Ігор Кузін, головний санлікар України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

За грудень в Україні всього було зафіксовано три випадки нового різновиду штаму коронавірусу Pirola.

Про це заявив заступник міністра охорони здоров'я, головний санлікар Ігор Кузін, повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу МОЗ.

"Три випадки субваріанту коронавірусу Pirola виявили минулого тижня. Два у Вінницькій області та один у Кропивницькому. Захворілі - жінки старші 50 років", - розповів Кузін.

За його словами, зараз на території України циркулює 17 штамів вірусу SARS-CoV-2 - це різні субваріанти штаму "Омікрон".

Він зазначив, що у кожного є свої особливості, але зазвичай це або середній, або легкий перебіг захворювання.

"Пункти щеплення в країні забезпечені безоплатною вакциною проти COVID-19, тому людям, які пропустили щеплення, або особам з групи ризику тяжкого перебігу захворювання необхідно проконсультуватися з сімейним лікарем та щепитися", - додав головний санлікар.

Які симптоми при Pirola:

  • нежить;
  • підвищена температура;
  • кашель;
  • головний біль;
  • втома;
  • втрата нюху чи смаку;
  • роздратування очей та висип.

Нагадаємо, перший випадок захворювання таким різновидом коронавірусу зафіксували у листопаді в Рівненській області. Тоді захворів 20-річний чоловік.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Мінстерство охорони здоров'я УкраїниКоронавірус