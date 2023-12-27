В Украине за декабрь зафиксировали три случая нового вида коронавируса Pirola

"Три случая субварианта коронавируса Pirola обнаружили на прошлой неделе. Два в Винницкой области и один в Кропивницком. Заболевшие - женщины старше 50 лет", - рассказал Кузин.

По его словам, сейчас на территории Украины циркулирует 17 штаммов вируса SARS-CoV-2 - это разные субварианты штамма "Омикрон".

Он отметил, что у каждого есть свои особенности, но обычно это либо среднее, либо легкое течение заболевания.

"Пункты прививки в стране обеспечены безвозмездной вакциной против COVID-19, поэтому людям, пропустившим прививку, или лицам из группы риска тяжелого течения заболевания необходимо проконсультироваться с семейным врачом и привиться", - добавил главный санврач.

Какие симптомы при Pirola:

насморк;

повышенная температура;

кашель;

головная боль;

усталость;

потеря обоняния или вкуса;

раздражение глаз и сыпь.

Напомним, первый случай заболевания такой разновидностью коронавируса зафиксировали в ноябре в Ровенской области. Тогда заболел 20-летний мужчина.