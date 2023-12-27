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В Украине за декабрь зафиксировали три случая нового вида коронавируса Pirola

Фото: Игорь Кузин, главный санврач Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

За декабрь в Украине всего были зафиксированы три случая новой разновидности штамма коронавируса Pirola.

Об этом заявил заместитель министра здравоохранения, главный санврач Игорь Кузин, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

"Три случая субварианта коронавируса Pirola обнаружили на прошлой неделе. Два в Винницкой области и один в Кропивницком. Заболевшие - женщины старше 50 лет", - рассказал Кузин. 

По его словам, сейчас на территории Украины циркулирует 17 штаммов вируса SARS-CoV-2 - это разные субварианты штамма "Омикрон".

Он отметил, что у каждого есть свои особенности, но обычно это либо среднее, либо легкое течение заболевания. 

"Пункты прививки в стране обеспечены безвозмездной вакциной против COVID-19, поэтому людям, пропустившим прививку, или лицам из группы риска тяжелого течения заболевания необходимо проконсультироваться с семейным врачом и привиться", - добавил главный санврач. 

Какие симптомы при Pirola:

  • насморк;
  • повышенная температура;
  • кашель;
  • головная боль;
  • усталость; 
  • потеря обоняния или вкуса; 
  • раздражение глаз и сыпь.

Напомним, первый случай заболевания такой разновидностью коронавируса зафиксировали в ноябре в Ровенской области. Тогда заболел 20-летний мужчина. 

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