В Україні гранти на навчання даватимуть по-новому: як змінились правила
В Україні змінили терміни подачі заявок на отримання державних грантів на навчання у вишах. Це пов’язано із впровадженням спрощеної процедури їх надання.
Про це розповідає РБК-Україна із посиланням на Міністерство освіти і науки України (МОН).
Орієнтовно, подати заявки на отримання гранту на навчання можна буде з 15 вересня 2024 року, точну дату та час оголосять окремо. У МОН зазначають, що це рішення пов'язане із внесенням змін до Постанови про реалізацію експериментального проєкту щодо надання державних грантів на здобуття вищої освіти.
У відомстві проаналізували пропозиції громадськості та експертів та вирішили зробити процедуру швидшою, простішою та позбавленою зайвої бюрократії. Проте варто зазначити, що критерії для надання державних грантів та їхні суми не змінюються.
Подати заявку можна буде виключно через мобільний додаток "Дія". Це означає, що більше не потрібно подавати заяву через електронний кабінет в ЄДЕБО та відкривати спеціальний банківський рахунок. Студенти зможуть самостійно подати заявку на грант без участі батьків або законних представників.
Деталі оновленого алгоритму у МОН обіцяють надати пізніше.
Нагадаємо, в Україні із 2024 року запроваджують державні гранти для вступників до закладів вищої освіти, які планують навчатися на контрактній основі. Грантові кошти можна використовувати лише для оплати навчання. Він надаватиметься на весь термін навчання, з виплатами двічі на рік.
РБК-Україна розповідало, що розмір гранту визначатиметься індивідуально для кожного вступника, враховуючи результати Національного мультипредметного тесту та спеціальний коефіцієнт для обраної спеціальності.
Раніше планувалося, що студенти зможуть подати заяву на державний грант для оплати навчання з 5 вересня до 31 жовтня 2024 року через свій електронний кабінет в ЄДЕБО. Для отримання коштів студентам потрібно було пройти ідентифікацію через застосунок "Дія" та відкрити спеціальний рахунок у банку. Згідно з попередніми вимогами, неповнолітні вступники могли подати запит через батьків або законних представників.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.