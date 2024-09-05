В Украине гранты на обучение будут давать по-новому: как изменились правила

В Украине изменили сроки подачи заявок на получение государственных грантов на обучение в вузах. Это связано с внедрением упрощенной процедуры их предоставления.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство образования и науки Украины (МОН).

Ориентировочно подать заявки на получение гранта на обучение можно будет с 15 сентября 2024 года, точную дату и время объявят отдельно. В МОН отмечают, что это решение связано с внесением изменений в Постановление о реализации экспериментального проекта по предоставлению государственных грантов на получение высшего образования.

В ведомстве проанализировали предложения общественности и экспертов, после чего решили сделать процедуру более быстрой, простой и лишенной излишней бюрократии. Однако следует отметить, что критерии для предоставления государственных грантов и их суммы не изменяются.

Подать заявку можно будет только через мобильное приложение "Дия". Это значит, что больше не нужно подавать заявление через электронный кабинет в ЕГЭБО и открывать специальный банковский счет. Студенты смогут самостоятельно подать заявку на грант без участия родителей или законных представителей.

Детали обновленного алгоритма в МОН обещают предоставить позже.