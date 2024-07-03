В Україні графіки відключень світла будуть послаблені. В "Укренерго" назвали терміни

"Ситуація буде до 20-х чисел липня приблизно на тому ж рівні, яка є сьогодні. З 20-х чисел липнями плануємо вихід в роботу з ремонтів низки установок і відповідно має збільшитися потужність, що призведе до суттєвого помʼякшення графіків", - заявив він.

Бойко додав, що дефіцит електроенергії після 20-х чисел липня залишиться.

"Звичайно, дефіцит залишиться, але він буде суттєво нижчим, ніж той, який є на сьогоднішній день", - заявив він.