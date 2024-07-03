В Украине графики отключений света будут ослаблены. В "Укрэнерго" назвали сроки

"Ситуация будет до 20-х чисел июля примерно на том же уровне, которая есть сегодня. С 20-х чисел июля планируем выход в работу из ремонтов ряда установок и соответственно должна увеличиться мощность, что приведет к существенному смягчению графиков", - заявил он.

Бойко добавил, что дефицит электроэнергии после 20-х чисел июля останется.

"Конечно, дефицит останется, но он будет существенно ниже, чем тот, который есть на сегодняшний день", - заявил он.