RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Украине графики отключений света будут ослаблены. В "Укрэнерго" назвали сроки

Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

В Украине графики отключений света будут ослаблены. Это может произойти после 20-х чисел июля.

Об этом заявил член наблюдательного совета НЭК "Укрэнерго" Юрий Бойко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир "Первого".

"Ситуация будет до 20-х чисел июля примерно на том же уровне, которая есть сегодня. С 20-х чисел июля планируем выход в работу из ремонтов ряда установок и соответственно должна увеличиться мощность, что приведет к существенному смягчению графиков", - заявил он. 

Бойко добавил, что дефицит электроэнергии после 20-х чисел июля останется. 

"Конечно, дефицит останется, но он будет существенно ниже, чем тот, который есть на сегодняшний день", - заявил он. 

Отключение света

В связи с усилением вражеских атак со стороны РФ, в Украине возобновили веерные отключения электричества.

3 июля, по сообщению "Укрэнерго", будут применяться 3 очереди почасовых графиков. По состоянию на утро без света оставались 524 населенных пункта.

Глава Государственной инспекции энергетического надзора Украины Руслан Слободян говорил, что про отключение электроэнергии, не соответствующие обнародованным графикам, нужно говорить в облэнерго. Поскольку причина отключений может заключаться в аварийной ситуации или в том, что не сработала автоматика.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в УкраинеВойна России против УкраиныОтключения света