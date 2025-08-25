В Україні готуються до запуску Фонду соціального житла

Законопроєкт №12377 про житлову реформу, який готують до другого читання у Верховній раді, передбачає створення державного та муніципального житлових фондів. Саме з них планують надавати житло тимчасово - в соціальну оренду або як службове.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на коментар голови Комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку і містобудування, очільниці партії "Слуга Народу" Олени Шуляк виданню Obozrevatel.

"Через приватизацію 90-х років у нас такі фонди майже не сформовані. Тому до їх створення ми вже приступили, не чекаючи остаточного ухвалення законопроєкту №12377",- розповіла народна депутатка

Йдеться про реалізацію закону №4080, який передбачає інвентаризацію всього житла, яке на підконтрольній Україні території можна використати для внутрішньо переміщених осіб (ВПО).

За словами Олени Шуляк, справа в тому, що громади і держава досі не розуміють, що вже у них є на балансі, яка муніципальна й комунальна власність.

"Отже, немає розуміння, що можна перебудувати, добудувати. А у нас, зазначу, є сотні недобудів", - акцентувала вона.

Як наголосила Шуляк, така інвентаризація допоможе виявити житлові об’єкти, щоб зрозуміти, що можна добудувати, оскільки такі об’єкти, звісно, дешевші, ніж зводити з нуля. Окрім цього будуть створюватися спеціальні оператори доступного житла.

"Вважаю, що інвентаризація, яка наразі відбувається для потреб ВПО, стане першим кроком для всеукраїнської інвентаризації, що дасть змогу отримати житло не лише ВПО, а й всім, хто потребує вирішення житлового питання", - зазначила голова комітету.

Майбутні державний і муніципальний житлові фонди будуть також поповнюватись за рахунок будівництва нового соціального житла. Кошти на це надходитимуть від платежів за соціальну оренду та оренду службового житла.

Особливості управління цими житловими фондами будуть прописані в окремому законопроєкті. Це буде наступний законопроєкт з низки запланованих для початку проведення житлової реформи.

Житлова реформа в Україні

Перший законопроєкт №12377 - рамковий. Наступний "Про житловий фонд соціального призначення" вже створюють, і третій на черзі - про управління житловим фондом і загалом про регулювання взаємовідносин у цьому процесі.

Нагадаємо, нині у парламенті продовжують опрацьовувати подані до законопроєкту №12377 правки.

Для цього на базі вже згаданого Комітету держвлади була створена спеціальна робоча група, до якої долучилися як народні депутати, так і представники профільних міністерств, представники органів державної і місцевої влади, будівельної спільноти, правоохоронних органів, експертних організацій у сфері житла, в тому числі й міжнародних, а також представники фінансових установ і громадських організацій.

Раніше до ухваленого 16 липня законопроєкту надійшло близько 3000 правок, однак понад 1000 з них - так званий поправочний спам, і які народні депутати зняли.

Зокрема, третина правок з поданих попередньо 3 тис. було знято ще до першого засідання робочої групи 8 серпня. За підсумками роботи трьох засідань вдалося опрацювати 650 правок.