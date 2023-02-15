В Україні готуються кроки у напрямі створення та підготовки робочих місць, - Зеленський

Уряд готує нові вагомі кроки в дерегуляції української економіки. Бізнес отримає спрощення у десятках напрямів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення президента Володимира Зеленського.

За його словами, кожне робоче місце зараз в Україні - це допомога нашій стійкості. А також шлях для повернення людей.

"Готуються кроки й у напрямі створення та підготовки робочих місць", - продовжив Зеленський.

Глава держави вказав, що зокрема це стосується скасування різних бюрократичних дозволів і ліцензій.

Нагадаємо, економіка України за підсумками 2022 року скоротилася більш ніж на 35% через повномасштабне вторгнення РФ. Щомісячний дефіцит бюджету оцінюється у 5 мільрдів доларів.

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