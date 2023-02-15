В Украине готовятся шаги по созданию и подготовке рабочих мест, - Зеленский

Правительство готовит новые веские шаги в дерегуляции украинской экономики. Бизнес получит упрощение в десятках направлений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение президента Владимира Зеленского.

По его словам, каждое рабочее место сейчас в Украине - это помощь нашей устойчивости. А также путь возвращения людей.

"Готовятся шаги и в направлении создания и подготовки рабочих мест", - продолжил Зеленский.

Глава государства указал, что, в частности это касается отмены различных бюрократических разрешений и лицензий.

Напомним, экономика Украины по итогам 2022 года сократилась более чем на 35% из-за полномасштабного вторжения РФ. Ежемесячный дефицит бюджета оценивается в 5 миллиардов долларов.

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