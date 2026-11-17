Допомога для всієї родини

Повернення військового або військової до цивільного життя впливає не лише на них самих, а й на близьких. Родинам доводиться адаптуватися до змін, відновлювати стосунки та долати наслідки пережитого стресу.

Щоб допомогти їм пройти цей період, Мінветеранів запустило передпілотний проєкт психологічної та психосоціальної підтримки. Його головна особливість - робота не лише з ветераном чи ветеранкою, а з усією родиною.

Програми мають допомогти зміцнити сімейні та соціальні зв'язки, а також запобігти вторинній травматизації близьких, зокрема дітей, які можуть гостро реагувати на емоційний стан батьків.

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Три моделі відновлення

Зараз фахівці тестують три підходи до сімейної реабілітації в різних регіонах України.

На Вінниччині програму реалізують у лікувально-реабілітаційному центрі "Наш дім" у селі Нові Обиходи. До кінця 2026 року семиденний курс мають пройти 12 родин із різних громад області.

Психологи працюватимуть із ветеранами, їхніми партнерками та подружжями разом. Крім психологічної підтримки й оздоровчих процедур, родини зможуть отримати консультації щодо оформлення статусів, пільг, житлових і земельних питань, ветеранського спорту та започаткування власної справи.

На Івано-Франківщині в санаторії "Карпати" в Яремчанській громаді з жовтня до грудня 2026 року триває програма "Сила двох". Вона розрахована приблизно на 30 ветеранських подружжів.

Учасникам допомагатимуть долати втому та відновлювати взаємну довіру. Програма передбачає практики усвідомленості, роботу з травмотерапевтами, тілесну терапію, а також кінотерапію, казкотерапію та заняття з гіпсом і каменем. Проєкт підтримують благодійний фонд "Nova Ukraine" та громадська організація "Марлог-Кадуцей".

На Рівненщині до кінця року приймати ветеранські пари готується обласний клінічний госпіталь. На першому етапі програму розрахували на п'ять подружжів, а тривалість перебування становитиме від восьми до 14 днів.

План відновлення для кожної родини адаптуватимуть індивідуально. Учасники зможуть відвідувати індивідуальну, парну та групову терапію, займатися арттерапією та іпотерапією. За потреби ветерани також зможуть пройти медичні обстеження.

Після завершення програми родини мають отримати план подальшої підтримки та навички саморегуляції.

Коли відкриють центри

Передпілотний проєкт має допомогти визначити, як організувати роботу майбутніх центрів. Фахівці оцінюють критерії відбору родин, вимоги до приміщень, витрати на програми та потребу в підготовці спеціалістів.

На основі цих напрацювань Мінветеранів планує у 2027 році запустити експериментальний проєкт Центрів сімейного відновлення та поступово поширити модель на всю країну.