UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Styler
+
-
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп

В Україні готують спецзакон для проведення повоєнних виборів, - Стефанчук

Фото: глава Верховної Ради України Руслан Стефанчук (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Едуард Ткач

Верховна Рада працює над створенням спеціального законопроєкту для проведення виборів після війни.

Про це заявив глава парламенту Руслан Стефанчук, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір телемарафону.

"Ми напрацьовуємо цей законопроєкт, адже для проведення наступних виборів необхідний новий спеціальний законопроєкт, який регулюватиме так звані повоєнні вибори", - сказав Стефанчук.

Водночас глава Верховної Ради зазначив, що після завершення війни на Україну чекає багато викликів. Їх характер в переважній більшості залежить від того, як і коли буде закінчена війна. Також Стефанчук сказав, що готуються різні сценарії.

"Ми готуємо різні базові сценарії для того, щоб люди могли реалізувати своє фундаментальне конституційне право на вибір. І це повинно бути в Україні. І мені здається, що нам вдасться знайти цей правильний законодавчий компроміс", - резюмував глава парламенту.

Нагадаємо, трохи більше тижня тому Стефанчук заявив в інтерв'ю РБК-Україна, що Україна готується до виборів після завершення воєнного стану.

Він ще тоді уточнив, що це будуть не звичайні, а унікальні вибори, які потребуватимуть окремого закону.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Руслан СтефанчукВибори в УкраїніВійна в Україні