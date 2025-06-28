В Украине готовят спецзакон для проведения послевоенных выборов, - Стефанчук

Верховная Рада работает над созданием специального законопроекта для проведения выборов после войны.
Об этом заявил глава парламента Руслан Стефанчук, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона.
"Мы нарабатываем этот законопроект, ведь для проведения следующих выборов необходим новый специальный законопроект, который будет регулировать так называемые послевоенные выборы", - сказал Стефанчук.
В то же время глава Верховной Рады отметил, что после завершения войны Украину ждет много вызовов. Их характер в подавляющем большинстве зависит от того, как и когда будет закончена война. Также Стефанчук сказал, что готовятся различные сценарии.
"Мы готовим различные базовые сценарии для того, чтобы люди могли реализовать свое фундаментальное конституционное право на выбор. И это должно быть в Украине. И мне кажется, что нам удастся найти этот правильный законодательный компромисс", - резюмировал глава парламента.
Напомним, чуть более недели назад Стефанчук заявил в интервью РБК-Украина, что Украина готовится к выборам после завершения военного положения.
Он еще тогда уточнил, что это будут не обычные, а уникальные выборы, которые потребуют отдельного закона.
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