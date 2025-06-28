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В Україні готують спецзакон для проведення повоєнних виборів, - Стефанчук

Субота 28 червня 2025 20:36
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В Україні готують спецзакон для проведення повоєнних виборів, - Стефанчук Фото: глава Верховної Ради України Руслан Стефанчук (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Едуард Ткач

Верховна Рада працює над створенням спеціального законопроєкту для проведення виборів після війни.

Про це заявив глава парламенту Руслан Стефанчук, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір телемарафону.

"Ми напрацьовуємо цей законопроєкт, адже для проведення наступних виборів необхідний новий спеціальний законопроєкт, який регулюватиме так звані повоєнні вибори", - сказав Стефанчук.

Водночас глава Верховної Ради зазначив, що після завершення війни на Україну чекає багато викликів. Їх характер в переважній більшості залежить від того, як і коли буде закінчена війна. Також Стефанчук сказав, що готуються різні сценарії.

"Ми готуємо різні базові сценарії для того, щоб люди могли реалізувати своє фундаментальне конституційне право на вибір. І це повинно бути в Україні. І мені здається, що нам вдасться знайти цей правильний законодавчий компроміс", - резюмував глава парламенту.

Нагадаємо, трохи більше тижня тому Стефанчук заявив в інтерв'ю РБК-Україна, що Україна готується до виборів після завершення воєнного стану.

Він ще тоді уточнив, що це будуть не звичайні, а унікальні вибори, які потребуватимуть окремого закону.

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Руслан Стефанчук Вибори в Україні Війна в Україні
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