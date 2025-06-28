В Україні готують спецзакон для проведення повоєнних виборів, - Стефанчук
Верховна Рада працює над створенням спеціального законопроєкту для проведення виборів після війни.
Про це заявив глава парламенту Руслан Стефанчук, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір телемарафону.
"Ми напрацьовуємо цей законопроєкт, адже для проведення наступних виборів необхідний новий спеціальний законопроєкт, який регулюватиме так звані повоєнні вибори", - сказав Стефанчук.
Водночас глава Верховної Ради зазначив, що після завершення війни на Україну чекає багато викликів. Їх характер в переважній більшості залежить від того, як і коли буде закінчена війна. Також Стефанчук сказав, що готуються різні сценарії.
"Ми готуємо різні базові сценарії для того, щоб люди могли реалізувати своє фундаментальне конституційне право на вибір. І це повинно бути в Україні. І мені здається, що нам вдасться знайти цей правильний законодавчий компроміс", - резюмував глава парламенту.
Нагадаємо, трохи більше тижня тому Стефанчук заявив в інтерв'ю РБК-Україна, що Україна готується до виборів після завершення воєнного стану.
Він ще тоді уточнив, що це будуть не звичайні, а унікальні вибори, які потребуватимуть окремого закону.
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