В Украине готовят спецзакон для проведения послевоенных выборов, - Стефанчук

"Мы нарабатываем этот законопроект, ведь для проведения следующих выборов необходим новый специальный законопроект, который будет регулировать так называемые послевоенные выборы", - сказал Стефанчук.

В то же время глава Верховной Рады отметил, что после завершения войны Украину ждет много вызовов. Их характер в подавляющем большинстве зависит от того, как и когда будет закончена война. Также Стефанчук сказал, что готовятся различные сценарии.

"Мы готовим различные базовые сценарии для того, чтобы люди могли реализовать свое фундаментальное конституционное право на выбор. И это должно быть в Украине. И мне кажется, что нам удастся найти этот правильный законодательный компромисс", - резюмировал глава парламента.