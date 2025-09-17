ua en ru
В Україні готують адміністративно-територіальні зміни для громад? Шуляк дала відповідь

Україна, Середа 17 вересня 2025 15:31
В Україні готують адміністративно-територіальні зміни для громад? Шуляк дала відповідь Фото: Олена Шуляк (facebook.com_ShuliakOlena)
Автор: Олександр Мороз

У Верховній Раді відповіли на інформацію щодо чуток про укрупнення більше ніж десятої частини українських територіальних громад через їх нібито неперспективність. Однак на рівні уряду жодних актів про "укрупнення", "оптимізацію" чи "переформатування" не готують.

Про це повідомила Голова Комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку і містобудування, очільниця партії “Слуга Народу” Олена Шуляк, пише РБК-Україна.

За її словами, зараз активно поширюється інформація щодо розробки механізмів оцінки спроможності громад, за якою їх поділять на умовно "спроможні" і "неспроможні". Ба більше, неспроможні будуть ніби то укрупнювати і йдеться про майже 180 громад.

"Останнім часом на адресу нашого Комітету надходили десятки і десятки запитів від стурбованих громад та асоціацій ОМС щодо інформації, яка поширюється в мережі. Я офіційно звернулася до Міністерства регіонального розвитку, де на офіційний запит отримала відповідь: "На сьогодні Мінрозвитку не здійснюється підготовка нормативно-правових актів, якими б передбачалося "переформатування", "оптимізація" та/або "укрупнення" територіальних громад, території яких затверджені розпорядженнями Кабінету Міністрів України від 12 червня 2020 р. №№ 707 - 730", - повідомила Шуляк.

Вона додала, що на переконання Мінрозвитку, подальше вдосконалення адміністративно-територіального устрою базового рівня має здійснюватися на основі узгоджених критеріїв та чітких показників спроможності громад та результатів комплексного та тривалого оцінювання діяльності існуючих територіальних громад та врахування думки органів місцевого самоврядування та їх всеукраїнських асоціацій, як ключових учасників реформи.

Окрім цього, у Міністерстві народній депутатці повідомили, що у цьому напрямі в урядовців спільно з всеукраїнськими асоціаціями органів місцевого самоврядування ведеться робота щодо напрацювання Методики оцінки рівня спроможності територіальних громад та оновлених критеріїв її проведення. І очікується, що результати такої роботи можуть стати базою для подальшого ухвалення рішень у сфері адміністративно-територіального устрою.

Як повідомлялось, раніше українські громади закликали поділитися найкращими прикладами кліматичної стійкості для того, щоб трансформувати їх у дорожню карту дієвих рішень. Це дозволить кожній громаді у критичний момент мати готовий інструментарій для реагування.

