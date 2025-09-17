В Украине готовят административно-территориальные изменения для общин? Шуляк дала ответ

В Верховной Раде ответили на информацию о слухах об укрупнении более чем десятой части украинских территориальных общин из-за их якобы неперспективности. Однако на уровне правительства никаких актов об "укрупнении", "оптимизации" или "переформатировании" не готовят.

По ее словам, сейчас активно распространяется информация о разработке механизмов оценки способности громад, по которой их разделят на условно "состоятельные" и "несостоятельные". Более того, несостоятельные будут якобы укрупнять и речь идет о почти 180 громадах.

"В последнее время в адрес нашего Комитета поступали десятки и десятки запросов от обеспокоенных громад и ассоциаций ОМС относительно информации, которая распространяется в сети. Я официально обратилась в Министерство регионального развития, где на официальный запрос получила ответ: "На сегодня Минразвития не осуществляется подготовка нормативно-правовых актов, которыми бы предусматривалось "переформатирование", "оптимизация" и/или "укрупнение" территориальных громад, территории которых утверждены распоряжениями Кабинета Министров Украины от 12 июня 2020 г. №№ 707 - 730", - сообщила Шуляк.

Она добавила, что по мнению Минразвития, дальнейшее совершенствование административно-территориального устройства базового уровня должно осуществляться на основе согласованных критериев и четких показателей способности общин и результатов комплексного и длительного оценивания деятельности существующих территориальных общин и учета мнения органов местного самоуправления и их всеукраинских ассоциаций, как ключевых участников реформы.

Кроме этого, в Министерстве народному депутату сообщили, что в этом направлении у чиновников совместно с всеукраинскими ассоциациями органов местного самоуправления ведется работа по наработке Методики оценки уровня способности территориальных общин и обновленных критериев ее проведения. И ожидается, что результаты такой работы могут стать базой для дальнейшего принятия решений в сфере административно-территориального устройства.