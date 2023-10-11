В Україні на фронті загинув волонтер-парамедик з Данії

Парамедик з Данії Оскар Александер Коксвік Йоганссон загинув на війні в Україні. Він був волонтером.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на душпастирство Української греко-католицької церкви в Данії в Facebook.

Волонтер-медик загинув на лінії фронту, рятуючи життя інших під час російського обстрілу.

Йоганссон допомагав українцям від початку повномасштабного російського вторгнення. Він транспортував машини швидкої допомоги та інше медичне обладнання до України, а також безпосередньо рятував життя українців на найбільш небезпечних ділянках фронту.

У Данії у п'ятницю, 13 жовтня, пройде літургія за полеглим волонтером. Після кремації парамедика в Україні прах героя привезуть до Данії. Це станеться приблизно за 3-4 тижні, тоді і похоронять волонтера без участі широкого кола осіб.

Фото: на війні в Україні загинув парамедик з Данії (facebook.com/VasylBahlei)

Добровольці з різних країн допомагають Україні

На боці України, захищаючи її незалежність та суверенітет від російських загарбників, воюють добровольці з різних країн. На жаль, внаслідок бойових дій є жертви серед іноземних бійців.

Так, 30 вересня неподалік Лимана Донецької області загинув естонський доброволець Танель Крігуль.

Наприкінці липня стало відомо, що на війні в Україні загинули четверо білоруських добровольців із батальйонів "Литвин" та "Волат".

Також нещодавно на фронті поблизу Лимана загинув доброволець з Латвії. Причиною трагедії став удар російського безпілотника.