ua en ru
Ср, 11 жовтня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

В Україні на фронті загинув волонтер-парамедик з Данії

Україна, Середа 11 жовтня 2023 13:44
UA EN RU
В Україні на фронті загинув волонтер-парамедик з Данії Фото: на війні в Україні загинув парамедик з Данії (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Парамедик з Данії Оскар Александер Коксвік Йоганссон загинув на війні в Україні. Він був волонтером.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на душпастирство Української греко-католицької церкви в Данії в Facebook.

Волонтер-медик загинув на лінії фронту, рятуючи життя інших під час російського обстрілу.

Йоганссон допомагав українцям від початку повномасштабного російського вторгнення. Він транспортував машини швидкої допомоги та інше медичне обладнання до України, а також безпосередньо рятував життя українців на найбільш небезпечних ділянках фронту.

У Данії у п'ятницю, 13 жовтня, пройде літургія за полеглим волонтером. Після кремації парамедика в Україні прах героя привезуть до Данії. Це станеться приблизно за 3-4 тижні, тоді і похоронять волонтера без участі широкого кола осіб.

В Україні на фронті загинув волонтер-парамедик з Данії

Фото: на війні в Україні загинув парамедик з Данії (facebook.com/VasylBahlei)

Добровольці з різних країн допомагають Україні

На боці України, захищаючи її незалежність та суверенітет від російських загарбників, воюють добровольці з різних країн. На жаль, внаслідок бойових дій є жертви серед іноземних бійців.

Так, 30 вересня неподалік Лимана Донецької області загинув естонський доброволець Танель Крігуль.

Наприкінці липня стало відомо, що на війні в Україні загинули четверо білоруських добровольців із батальйонів "Литвин" та "Волат".

Також нещодавно на фронті поблизу Лимана загинув доброволець з Латвії. Причиною трагедії став удар російського безпілотника.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Дания Війна в Україні Війна Росії проти України
NEWS
Глава Пентагону підтвердив пакет допомоги Україні на 200 млн доларів
Глава Пентагону підтвердив пакет допомоги Україні на 200 млн доларів
DAILY
Чи вмовить Росія Іран передати їй балістичні ракети і чи зможе українська ППО їх збивати
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Чи вмовить Росія Іран передати їй балістичні ракети і чи зможе українська ППО їх збивати