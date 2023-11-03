В Україні на фронті оперативний глухий кут. Не варто переоцінювати зиму, - генерал Німеччини

В Україні на фронті протягом останніх кількох тижнів спостерігається "фаза оперативного глухого кута". Ініціатива переключається між українськими воїнами й російськими терористами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову спеціального штабу допомоги Україні в Міноборони Німеччини генерал-майора Крістіана Фройдінга в інтерв'ю газеті Stuttgarter Nachrichten .

"Український наступ на півдні під Запоріжжям втратив темп. Проте досягнуті там завоювання земель можна було консолідувати та зберегти. На півночі та сході, наприклад у районі Донецька, ми бачимо, що Росія знову атакує з максимальним використанням людей та техніки. Досі прогрес був незначним", - заявив Фройдінг.

За словами генерала Німеччини, зима вплине на бойові дії, однак не варто переоцінювати фактор погоди, особливо на півдні. На його думку, взимку обидві сторони будуть змушені освіжати й навчати війська, через що темпи сповільнять. Водночас застою не буде.

"Цілком можливо, що обидві сторони зосередять свої зусилля на боротьбі з об'єктами у тилу, такими як склади, інфраструктура та командні пункти", - додав генерал.

Ситуація на фронті

Як стверджують аналітики Інституту вивчення війни (ISW), наші воїни утримують позиції та продовжують наступальні дії на лівому березі Херсонської області. Джерела терористів заявляють, ЗСУ атакували поблизу Пойми та Піщанівки й просунулися поблизу Кринок.

Зокрема наші військові здобули успіх на північний схід від залізничної колії в районі Кліщіївки.