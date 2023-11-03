ЗСУ просунулись в районі Кліщіївки та на лівому березі Херсонської області: карти боїв ISW

Українські війська утримують позиції та продовжують наступальні дії на лівому березі Херсонської області. Російські джерела стверджували, що ЗСУ атакували поблизу Пойми та Піщанівки і просунулися поблизу Кринок. Також Сили оборони України здобули успіх на північний схід від залізничної колії в районі Кліщіївки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

Ситуація в Харківській та Луганській областях

Геолокаційні кадри, опубліковані 2 листопада, показують, що російські війська нібито просувалися на захід від Орлянки (22 км на схід від Куп’янська).

Генштаб ЗСУ повідомив, що російські війська безуспішно атакували поблизу Синьківки, Петропавлівки та Іванівки, а поблизу Кремінної штурму не проводили.

Російський "воєнкор" стверджував, що війська РФ продовжують атакувати на захід від Сватового поблизу Макіївки та на північний схід від Куп’янська, і що не було жодних серйозних змін біля Торського.

Російське формування "Русский Легион" стверджує, що бойова активність на Куп’янському напрямку залишається низькою, незважаючи на поліпшення погодних умов.

Російський військовий блогер стверджував, що бої на лінії Куп’янськ-Сватове носять позиційний характер і що українські сили періодично контратакують на цій лінії.

На кадрах, опублікованих 1 листопада, видно, що нещодавно на Куп’янському напрямку російські війська втратили сім танків і БМП.

Бої у Донецькій області

Геолокаційні кадри, опубліковані 1 листопада, показують, що українські сили просунулися далі на північний схід від залізничної колії в районі Кліщіївки. Генштаб ЗСУ повідомив, що українські війська продовжували наступальні дії на південь від Бахмута.

Російський "воєнкор" стверджував, що українські сили проривають російську оборону на схід від Андріївки.

Генштаб України повідомив, що російські війська здійснили 15 невдалих спроб відновити втрачені позиції біля Хромового, Кліщіївки та Андріївки та що українські війська відбили російські штурми поблизу Південного.

Речник українського Таврійського угруповання військ полковник Олександр Штупун заявив, що російські війська атакують в районі Авдіївки переважно невеликими групами піхоти. Він додав, що темп бойових дій росіян під Авдіївкою знижується, тому що російські сили перегруповуються і потребують підкріплення.

Голова Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш заявив, що російські війська зосереджують зусилля на північному фланзі Авдіївки та ведуть послідовні штурмові дії, незважаючи на сильні дощі в цьому районі.

Український військовий спостерігач заявив, що російські сили нібито перетнули залізничну колію поблизу Степового і готуються атакувати з цих щойно захоплених позицій Авдіївський коксохімічний завод.

Російський "воєнкор" стверджував, що війська РФ завдали комбінованих ракетно-повітряних ударів по Авдіївському коксохімічному заводу 1 листопада, але зазначив, що українська протиповітряна оборона заважає російським військам завдати потужних ударів по цьому району.

У районі Авдіївки 2 листопада українські сили не проводили заявлених або підтверджених контрударів.

Генштаб ЗСУ повідомив, що українські сили відбили понад 20 російських штурмів поблизу Мар’їнки.

Президент України Володимир Зеленський 2 листопада заявив, що українські війська відбили російські штурми на Вугледарському напрямку та що під час атак війська РФ втратили десятки одиниць військової техніки.

"Південна вісь"

Український Генштаб повідомив, що російські війська безуспішно атакували поблизу Старомайорського (9 км на південь від Великої Новосілки).

Російські джерела стверджували 1 і 2 листопада, що українські війська просунулися на захід від Роботиного і в напрямку Мирного.

Український Генштаб повідомив, що російські війська здійснили невдалі атаки поблизу Роботиного. Російські джерела, включно з Міноборони РФ, стверджували, що українські війська нібито завдали удару з безпілотників поблизу Енергодару.

Повідомляється, що українські війська утримують позиції та продовжують наступальні дії на східному (лівому) березі Херсонської області. Російські "воєнкори" стверджували, що українські війська атакували поблизу Пойми та Піщанівки (13 км на південний схід від Херсона та 3 км від Дніпра) і просунулися поблизу Кринок.

Український військовий оглядач Костянтин Машовець заявив, що українські сили утримують позиції поблизу Кринок та Антонівського автомобільного та залізничного мостів.