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В Украине фиксируют ухудшение связи после массированной атаки россиян, - NetBlocks

Новина українською →
Четверг 29 декабря 2022 16:12
В Украине фиксируют ухудшение связи после массированной атаки россиян, - NetBlocks Фото: в Украине фиксируют ухудшение связи после массированной атаки россиян (Getty Image)
Автор: Елизавета Драбкина

Во многих областях значительно ухудшилась связь после массированной ракетной атаки россиян 29 декабря.

Об этом сообщает РБК-Украина с посланием на NetBlocks.

"Показатели свидетельствуют об ухудшении связи во многих регионах Украины на фоне мощного российского ракетного удара, который повлиял на энергетическую инфраструктуру", - говорится в сообщении.

Наихудшие показатели фиксируют во Львовской области и Одессе.

В Украине фиксируют ухудшение связи после массированной атаки россиян, - NetBlocks

Отметим, что в результате массированной ракетной атаки в Украине введены аварийные отключения электроэнергии.

Напомним, сегодня Россия выпустила по Украине 69 ракет, силы ПВО сбили 54 из них.

Заместитель главы ОП Кирилл Тимошенко рассказал, сколько нужно времени нужно для восстановления после атаки.

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