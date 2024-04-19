В Україні енергетиків перевели у посилений режим роботи через негоду: що відомо

"У найближчу годину з утриманням до кінця доби 19 квітня у Житомирській, Київській, Чернігівській, Сумській, Полтавській та Харківській областях пориви вітру 15-20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий)", - йдеться у повідомленні.

Як зазначили у Міненерго, ці погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи комунальних та енергетичних підприємств у зазначених областях, але усі служби готові до боротьби з наслідками погодних умов у разі, якщо такі пошкодження виникнуть.

Погода в Україні завтра

За даними Гідрометцентру 20 квітня в західних, південних та центральних областях України очікуються складні погодні умови. Пориви вітру сягатимуть 25-30 м/с (ІІ рiвень небезпечності, червоний).

Крім того, за даними синоптика Наталії Діденко, вночі на суботу, 20 квітня, в більшості областей України, крім південної частини, очікуються заморозки.

Зазначимо, синоптики не виключають, що навіть наприкінці травня 2024 українців може очікувати похолодання та навіть заморозки.