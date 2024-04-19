В Украине энергетиков перевели в усиленный режим работы из-за непогоды: что известно

"В ближайшее время с содержанием до конца суток 19 апреля в Житомирской, Киевской, Черниговской, Сумской, Полтавской и Харьковской областях порывы ветра 15-20 м/с (и уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении.

Как отметили в Минэнерго, эти погодные условия могут привести к усложнению работы коммунальных и энергетических предприятий в указанных областях, но все службы готовы к борьбе с последствиями погодных условий в случае возникновения таких повреждений.

Погода в Украине завтра

По данным Гидрометцентра 20 апреля в западных, южных и центральных областях Украины ожидаются сложные погодные условия. Порывы ветра будут достигать 25-30 м/с (II уровень опасности, красный).

Кроме того, по данным синоптика Натальи Диденко, в ночь на субботу, 20 апреля, в большинстве областей Украины, кроме южной части, ожидаются заморозки.

Отметим, синоптики не исключают, что даже в конце мая 2024 года украинцев может ожидать похолодание и даже заморозки.