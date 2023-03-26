Из Украины в Йемен отправилось шестое судно в рамках программы Grain From Ukraine

Украина в воскресенье, 26 марта, отправила шестое судно с 30 тысяч тонн пшеницы для Йемена в рамках гуманитарной программы Grain From Ukraine.

Как пишет РБК-Украина , об этом в Facebook сообщило Министерство инфраструктуры .

Как говорится в сообщении, Йемен в настоящее время страдает от продовольственного кризиса. Однако, благодаря донатам правительств США, Франции и Испании страна получит от Украины пшеницу.

"Grain From Ukraine: балкер с 30 тысячами тонн гуманитарной пшеницы для Йемена движется "зерновым коридором". Балкер NEGMAR CICEK, шестое судно в рамках программы GrainFromUkraine, вышел из порта "Черноморск" и присоединился к каравану еще с трех судов", - сказано в сообщении.

Отметим, что с начала программы Grain From Ukraine порты Большой Одессы отправили в такие нуждающиеся страны как Эфиопия, Сомали, Йемен, Кения 170 тысяч тонн украинской пшеницы.