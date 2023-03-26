ua ru
Вс, 26 марта News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Из Украины в Йемен отправилось шестое судно в рамках программы Grain From Ukraine

Новина українською →
Украина, Воскресенье 26 марта 2023 18:02
Из Украины в Йемен отправилось шестое судно в рамках программы Grain From Ukraine Фото: из Украины в Йемен отправилось шестое судно в рамках программы Grain From Ukraine (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Украина в воскресенье, 26 марта, отправила шестое судно с 30 тысяч тонн пшеницы для Йемена в рамках гуманитарной программы Grain From Ukraine.

Как пишет РБК-Украина , об этом в Facebook сообщило Министерство инфраструктуры .

Как говорится в сообщении, Йемен в настоящее время страдает от продовольственного кризиса. Однако, благодаря донатам правительств США, Франции и Испании страна получит от Украины пшеницу.

"Grain From Ukraine: балкер с 30 тысячами тонн гуманитарной пшеницы для Йемена движется "зерновым коридором". Балкер NEGMAR CICEK, шестое судно в рамках программы GrainFromUkraine, вышел из порта "Черноморск" и присоединился к каравану еще с трех судов", - сказано в сообщении.

Отметим, что с начала программы Grain From Ukraine порты Большой Одессы отправили в такие нуждающиеся страны как Эфиопия, Сомали, Йемен, Кения 170 тысяч тонн украинской пшеницы.

Фото: из Украины в Йемен отправилось шестое судно в рамках программы Grain From Ukraine (facebook.com/MinInfra.UA)

Ранее РБК-Украина сообщало, что уже нынешней осенью Украина планирует провести второй саммит Grain from Ukraine, который поможет обеспечить дальнейшее функционирование этой гуманитарной инициативы.

Также министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба планирует новое турне по Африке этим летом.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
зерновой коридор Йемен
NEWS
Путин признается, что ему страшно. У Зеленского отреагировали на заявление о ядерном оружии в Беларуси
Путин признается, что ему страшно. У Зеленского отреагировали на заявление о ядерном оружии в Беларуси
DAILY
Москва ищет "черный" выход. Как РФ из-за санкций Запада продает больше нефти в Азию
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Москва ищет "черный" выход. Как РФ из-за санкций Запада продает больше нефти в Азию