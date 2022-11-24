UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

В Україні електроенергією забезпечено 50% споживачів, - "Укренерго"

Фото: в Україні електроенергією забезпечено 50% споживачів (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Руслан Гаращенко

Станом на 19:00 24 листопада в Україні електроенергією забезпечили 50% споживачів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення "Укренерго".

За даними компанії, в країні вже працює значна частина теплоелектростанцій і гідроелектростанцій, поступово набирають потужність всі атомні станції, за винятком окупованої Запорізької АЕС.

"Але АЕС після вимушеної зупинки повертаються до робочого режиму повільно – це технологічна необхідність", - пояснили в "Укренерго".

Крім того, там розповіли, що першу чергу енергоживлення подається на об'єкти критичної інфраструктури: газорозподільні мережі, водоканали, очисні споруди, лікарні. Потім йде поступове загоєння побутових споживачів.

Також у компанії зазначили, що поки що неможливо назвати точних термінів повного відновлення.

"Ми підготували енергетичну мережу до включення в роботу електростанцій, але дефіцит потужності у системі – все ще 50%. Якщо ми хочемо зберегти об'єднану енергосистему, незважаючи на російські терористичні атаки, контрольовані відключення необхідні", - додали там.

Нагадаємо, вчора російські війська завдали чергового масованого удару по критичній інфраструктурі України. Внаслідок обстрілів без світла виявилася більша частина країни. Також російські атаки забрали життя десяти людей, ще 55 отримали поранення.

Незважаючи на складну ситуацію до обіду 24 листопада, українські енергетики повернули електрику в усі області. Однак першими загоєли об'єкти критичної інфраструктури.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
УкренергоЕлектроенергія