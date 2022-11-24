В Україні електроенергією забезпечено 50% споживачів, - "Укренерго"

За даними компанії, в країні вже працює значна частина теплоелектростанцій і гідроелектростанцій, поступово набирають потужність всі атомні станції, за винятком окупованої Запорізької АЕС.

"Але АЕС після вимушеної зупинки повертаються до робочого режиму повільно – це технологічна необхідність", - пояснили в "Укренерго".

Крім того, там розповіли, що першу чергу енергоживлення подається на об'єкти критичної інфраструктури: газорозподільні мережі, водоканали, очисні споруди, лікарні. Потім йде поступове загоєння побутових споживачів.

Також у компанії зазначили, що поки що неможливо назвати точних термінів повного відновлення.

"Ми підготували енергетичну мережу до включення в роботу електростанцій, але дефіцит потужності у системі – все ще 50%. Якщо ми хочемо зберегти об'єднану енергосистему, незважаючи на російські терористичні атаки, контрольовані відключення необхідні", - додали там.