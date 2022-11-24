В Украине электроэнергией обеспечены 50% потребителей, - "Укрэнерго"

По стоянию на 19:00 24 ноября в Украине электроэнергией обеспечили 50% потребителей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение "Укрэнерго".
По данным компании, в стране уже работает значительная часть теплоэлектростанций и гидроэлектростанций, постепенно набирают мощность все атомные станции, за исключением оккупированной Запорожской АЭС.
"Но АЭС после вынужденной остановки возвращаются в рабочий режим медленно – это технологическая необходимость", - объяснили в "Укрэнерго".
Кроме того, там рассказали, что в первую очередь энергопитание подается на объекты критической инфраструктуры: газораспределительные сети, водоканалы, очистные сооружения, больницы. Затем идет постепенное заживление бытовых потребителей.
Также в компании отметили, что пока невозможно назвать точных сроков полного восстановления.
"Мы подготовили энергетическую сеть к включению в работу электростанций, но дефицит мощности в системе – все еще 50%. Если мы хотим сохранить объединенную энергосистему, невзирая на российские террористические атаки, контролируемые отключения необходимы", - добавили там.
Напомним, вчера российские войска нанесли очередной массированный удар по критической инфраструктуре Украины. Вследствие обстрелов без света оказалась большая часть страны. Также российские атаки забрали жизни десяти человек, еще 55 получили ранения.
Несмотря на сложную ситуацию к обеду 24 ноября украинские энергетики вернули электричество во все области. Однако первыми заживили объекты критической инфраструктуры.
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