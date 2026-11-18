Украинский ОПК сейчас может самостоятельно обеспечивать Вооруженные силы почти всеми способами поражения, а среди его наработок есть и лазерное оружие. Ключевая зависимость остается в ПВО против баллистики и ракетах для систем противовоздушной обороны.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал народный депутат, член комитета ВР по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский.

По словам Вениславского, Украина сегодня способна самостоятельно обеспечивать себя практически всеми средствами поражения, использующими Вооруженные силы. Исключения, по его оценке, это системы противовоздушной обороны и, пожалуй, авиационная компонента. Поэтому возможности оборонно-промышленного комплекса ограничиваются, прежде всего, возможностями бюджета, пояснил депутат.

Дронов Украина уже может производить, по его словам, наверное, в десятки раз больше, чем государство способно профинансировать и закупить для нужд обороны. Он также подчеркнул, что есть много инновационных наработок в сфере мидлстрайков, дипстрайков и ракетного вооружения, способного наносить удары вглубь территории врага. Отдельно Вениславский упомянул инновационные разработки в области лазерного оружия.

Депутат отметил, что Украина активно работает над производством боеприпасов. По его словам, артиллерийская война уже не так интенсивна, как в 2022–2024 годах, сейчас преобладают дроновые средства. В то же время продолжается работа над выстрелами 122-го, 152-го и 155-го калибра. Относительно 155 калибра определенная зависимость от партнеров сохраняется: производство освоили, но способностей пока недостаточно, чтобы закрыть все потребности.

Ключевой зависимостью Вениславский назвал системы ПВО, способные противодействовать баллистическим ракетам. По его словам, есть только одна апробированная система, продемонстрировавшая такой результат, – Patriot PAC-3. Другую критическую зависимость он видит в ракетах для систем ПВО, в частности, класса "земля - воздух" и "воздух - воздух".

Компенсировать эту зависимость собственными производственными возможностями - задача, которая стоит перед страной, но это не так быстро, как хотелось бы, добавил он. По его словам, речь идет об очень высокотехнологичных и дорогостоящих решениях, которые требуют времени.

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