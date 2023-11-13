В Україні масштабна повітряна тривога. Була загроза ракетних ударів

Сигнали про загрозу повітряних атак залунали у різних областях України близько 12:40. Тривогу також було оголошено у Київській області та столиці.

Як попереджають військові, є загроза застосування ворогом крилатих ракет Х-22 зі східного напрямку.

"Ракетна небезпека в областях, де оголошена повітряна тривога! Залишайтеся в укритті!" - йдеться ув оголошенні.

Перед цим у ПС відзначали загрозу балістичних ударів, проте пізніше була заява про скасування.

Разом з тим військові додали, що ситуація щодо активності ворожої тактичної авіації на східному та південно-східному напрямку не змінилась.

Відбій загрози

О 12:58 у Повітряних силах заявили про відбій ракетної загрози по областях.

У регіонах оголошують про скасування тривоги. Так, станом на 13:03 карта тривог виглядає так:

"Увага! На південно-східному напрямку зберігається активність ворожої тактичної авіації ! Загроза застосування авіаційного озброєння!" - йдеться у повідомленні ПС.

Ракетні атаки РФ і удар по Київській області

Зазначимо, що добою раніше, 12 листопада, теж після полудня у всіх областях України було оголошено повітряну тривогу. Причиною цього був зліт російського винищувача МіГ-31К, який є носієм аеробалістичних ракет "Кинжал".

А перед цим, 11 листопада близько 08:00, перед оголошення повітряної тривоги, у Києві пролунали вибухи. Міський голова тоді Віталій Кличко заявив, що вибухи було чутно на лівому березі столиці. Пізніше стало відомо про роботу протиповітряної оборони по балістиці ворога на території регіону.

Через деякий час Повітряні сили заявили, що зенітно-ракетний комплекс Patriot збив балістичну ракету, а в Міністерстві внутрішніх справ показали фотографії руйнувань в регіоні.