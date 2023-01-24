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В Україні є масштабна повітряна тривога. У Білорусі зафіксовано активність авіації

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Вівторок 24 січня 2023 14:46
В Україні є масштабна повітряна тривога. У Білорусі зафіксовано активність авіації Фото: у Білорусі зафіксовано активність російської авіації (defence-blog.com)
Автор: Руслан Гаращенко

У Білорусі зафіксовано активність російської авіації. У небо з аеродрому Мачуліщі злетів носій ракет "Кинджал" МіГ-31К.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на моніторингову групу "Беларускі Гаюн".

На тлі активності ворожої авіації по всій території України оголошено повітряну тривогу.

В Україні є масштабна повітряна тривога. У Білорусі зафіксовано активність авіації

Зараз моніторингова група зафіксувала зліт одного винищувача. Проте інформація може оновлюватися.

Оновлено 15:17.

В Україні почали давати відбої повітряних тривог.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російські війська активізували використання розвідувальних дронів. Це може свідчити про їхню підготовку до проведення нових ракетних ударів.

Також нещодавно українців попереджали про загрозу ракетних ударів. Російські війська можуть вдатися як до одиничних ударів, так і до масованої атаки.

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