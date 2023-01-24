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В Украине масштабная воздушная тревога. В Беларуси зафиксирована активность авиации

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Вторник 24 января 2023 14:46
В Украине масштабная воздушная тревога. В Беларуси зафиксирована активность авиации Фото: в Беларуси зафиксирована активность российской авиации (defence-blog.com)
Автор: Руслан Гаращенко

В Беларуси зафиксирована активность российской авиации. В небо из аэродрома Мачулищи взлетел носитель ракет "Кинжал" МиГ-31К.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мониторинговую группу "Беларускі Гаюн".

На фоне активности вражеской авиации по всей территории Украины объявлена воздушная тревога.

В Украине масштабная воздушная тревога. В Беларуси зафиксирована активность авиации

В настоящий момент мониторинговая группа зафиксировала всзлет одного истребителя. Однако иинформация может обновляться.

Обновлено 15:17.

В Украине начали давать отбои воздушных тревог.

Напомним, ранее сообщалось, что российские войска активизировали использование разведывательных дронов. Это может свидетельствовать об их подготовке к проведению новых ракетных ударов.

Также недавно украинцев предупреждали об угрозе ракетных ударов. Российские войска могут прибегнуть как к единичным ударам, так и к массированной атаке.

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