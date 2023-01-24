В Украине масштабная воздушная тревога. В Беларуси зафиксирована активность авиации

В Беларуси зафиксирована активность российской авиации. В небо из аэродрома Мачулищи взлетел носитель ракет "Кинжал" МиГ-31К.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мониторинговую группу " Беларускі Гаюн ".

В настоящий момент мониторинговая группа зафиксировала всзлет одного истребителя. Однако иинформация может обновляться.

Напомним, ранее сообщалось, что российские войска активизировали использование разведывательных дронов. Это может свидетельствовать об их подготовке к проведению новых ракетных ударов.

Также недавно украинцев предупреждали об угрозе ракетных ударов. Российские войска могут прибегнуть как к единичным ударам, так и к массированной атаке.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.