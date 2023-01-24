В Украине масштабная воздушная тревога. В Беларуси зафиксирована активность авиации
В Беларуси зафиксирована активность российской авиации. В небо из аэродрома Мачулищи взлетел носитель ракет "Кинжал" МиГ-31К.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мониторинговую группу "Беларускі Гаюн".
На фоне активности вражеской авиации по всей территории Украины объявлена воздушная тревога.
В настоящий момент мониторинговая группа зафиксировала всзлет одного истребителя. Однако иинформация может обновляться.
Обновлено 15:17.
В Украине начали давать отбои воздушных тревог.
Напомним, ранее сообщалось, что российские войска активизировали использование разведывательных дронов. Это может свидетельствовать об их подготовке к проведению новых ракетных ударов.
Также недавно украинцев предупреждали об угрозе ракетных ударов. Российские войска могут прибегнуть как к единичным ударам, так и к массированной атаке.
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